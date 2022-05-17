Екатеринбург, 17 мая, 2022, 10:14 — ИА Регнум. Беженцы из Донбасса могут бесплатно посещать постановки театра музыкальной комедии в Екатеринбурге. Посещения организованы в рамках благотворительной акции «Открытый занавес», сообщили журналистам в департаменте информполитики Свердловской области.

Алексей Колчин ИА REGNUM Здание театра Музкомедии

Первая постановка для беженцев состоялась 16 мая. Бесплатные спектакли также дадут 19, 20 и 31 мая.

По словам министра соцполитики региона Алексея Сабитова, посещение спектаклей поможет беженцам отвлечься и переориентировать внимание. Вопрос психологического состояния таких людей очень важен, подчеркнул Сабитов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на территории Донецкой и Луганской Народных Республик проходит спецоперация по денацификации и демилитаризации Украины. В Свердловскую область самостоятельно прибыли более 500 беженцев, из них 130 — несовершеннолетние.