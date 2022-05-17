СМИ: Евросоюз приблизился к пределу антироссийских санкций
Брюссель, 17 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Страны Европейского союза приблизились к пределу антироссийских санкций. Об этом 17 мая сообщает общеевропейская медиа-сеть Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.
Иван Шилов ИА REGNUM
Санкции
Дипломат рассказал, что седьмой пакет антироссийских санкций станет для Евросоюза невероятно сложным.
«Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», — сказал источник.
Ранее Венгрия выступила против введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.