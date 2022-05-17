Брюссель, 17 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Страны Европейского союза приблизились к пределу антироссийских санкций. Об этом 17 мая сообщает общеевропейская медиа-сеть Euractiv со ссылкой на дипломатический источник в ЕС.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

Дипломат рассказал, что седьмой пакет антироссийских санкций станет для Евросоюза невероятно сложным.

«Мы очень близки к достижению наших пределов. Если с российской нефтью была такая неразбериха, представьте, что бы произошло с предложением запретить [российский] газ», — сказал источник.

Ранее Венгрия выступила против введения эмбарго на поставки российской нефти в Евросоюз.