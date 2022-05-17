Москва, 17 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Московский баскетбольный клуб ЦСКА официально заявил о своём желании выступить в Евролиге в сезоне 2022/23. Об этом 17 мая сообщает Eurohoops.

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ЦСКА, который остаётся акционером и совладельцем Евролиги, проинформировал всех остальных акционеров о своём намерении сыграть в турнире, несмотря на отстранение российских команд из-за санкций.

Отмечается, что ЦСКА направил акционерам Евролиги официальное письмо.

При этом Евролига ищет юридические основания для снятия с ЦСКА лицензии на участие в турнире. Но на данный момент нет законной причины, по которой лига могла бы полностью разорвать отношения с российским клубом.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта Евролига исключила российские клубы из турниров под эгидой организации на сезон 2021/22 и аннулировала их результаты.