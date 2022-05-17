Токио, 17 мая, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Кризис на Украине, а также нарастающее на его фоне беспокойство по поводу энергетической безопасности Японии, не станет поводом для строительства новых атомных электростанций на территории страны. Об этом 17 мая на пресс-конференции в Токио заявил министр экономики, торговли и промышленности Коити Хагиуда.

Hendrik Tammen АЭС

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«На данном этапе мы намерены приложить все силы к наиболее эффективному использованию уже имеющихся мощностей, в том числе в сфере атомной энергетики, с учетом, в частности, воздействия кризиса вокруг Украины», — цитирует ТАСС главу ведомства.

Он также подчеркнул, что министерство окажет поддержку теоретическим разработкам в деле конструирования атомных энергетических установок новых типов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава профильного подразделения корпорации Mitsubishi Heavy Industries Акихито Като заявил, что в Японии может возобновиться эксплуатация атомных электростанций в целях снижения зависимости страны от российских энергоносителей. По его словам, в будущем могут возникнуть сложности с импортом российских энергоносителей.