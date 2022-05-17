Калуга, 17 мая, 2022, 11:06 — ИА Регнум. В Калужской области под угрозой увольнения оказались 9976 человек. Об этом 16 мая сообщили 16 мая корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

ИА REGNUM В условиях безработицы и низких доходов жителей выручают дачи и огороды

Из тех, кому грозит безработица, 8444 человека трудятся в Калуге, 810 человек — в Боровском районе, 237 человек — в Обнинске и 358 человек — в Бабынинском районе.

Численность безработных жителей области составляет 2599 человек. Уровень регистрируемой безработицы в регионе — 0,48%. По состоянию на 30 апреля областная база вакансий насчитывала 11 451 рабочее место. За год официальное количество безработных в регионе снизилось на 1614 человек.