Ульяновск, 17 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. Ульяновские аграрии расширяют рынок сбыта. Впервые отгружены партии пшеничной муки в Афганистан общим весом более 466 тонн. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Чувашии и Ульяновской области.

Александр Погожев ИА REGNUM Мука

При содействии ведомства одно из крупных мукомольных предприятий Ульяновской области организовывает экспортные поставки пшеничной муки и открывает рынки новых стран для поставок: в мае впервые отгружены партии пшеничной хлебопекарной муки высшего и первого сорта в Афганистан. Вес партии составил 466,5 тонн.

Перед поставкой образцы продукции исследовались в лаборатории, которая установила, что мука соответствует карантинным фитосанитарным требованиям страны-импортёра.

В управлении Россельхознадзора сообщают, что в структуре вывоза продовольствия с территории Ульяновской области основную долю занимают зерновые и масличные культуры: они составляют около 75% объёма экспорта продукции АПК.

Всего с начала 2022 года ведомством проконтролирован экспорт зерна и продуктов его переработки с территории Ульяновской области в Белоруссию, Латвию, Израиль и Бельгию. Общий вес вывезенной муки составил 4,01 тыс. тонны.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под контролем Россельхознадзора в регионы России в январе–марте (по состоянию на 21 марта 2022 года) направлено более 34 тыс. тонн зерна и продуктов его переработки. В то же время в область поступило более 340 тонн импортной растительной продукции.