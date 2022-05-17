Париж, 17 мая, 2022, 09:47 — ИА Регнум. Франция выразила поддержку Финляндии и Швеции после того, как страны подали заявки на вступление в НАТО, сообщает Le Parisien.

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«Франция будет стоять рядом с Финляндией и Швецией перед лицом угрозы их суверенитета», — говорится в заявлении Елисейского дворца.

«Любое государство, которое попытается испытать европейскую солидарность посредством угрозы против своего суверенитета любыми средствами, должно иметь уверенность в том, что Франция будет стоять рядом с Финляндией и Швецией», — отметили в Елисейском дворце.

«Франция готова укреплять сотрудничество в области обороны и безопасности с этими двумя партнерами посредством стратегических консультаций на высоком уровне и усиленного военного взаимодействия», — подтверждает Елисейский дворец в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, провал европейской политики в отношении России признал французский политик Стефан Буффето.

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