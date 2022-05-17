Тегеран, 17 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. Ситуация на Украине не разрушит стратегические отношения России и Ирана, заявил официальный представитель МИД Ирана Саид Хатибзаде.

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«Отношения между Ираном и Россией являются стратегическими, и мы не позволим никакой проблеме разрушить эти отношения. Мы постараемся использовать эти стратегические отношения с Москвой и наши хорошие отношения с Киевом, чтобы положить конец этой войне и ущербу, которые терпят народы этого региона и сам регион», — сказал он РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МИД РФ заявили, что на сегодняшний день документ, в котором перечислены решения по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), находится в финальной стадии готовности.

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