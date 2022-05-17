Ростов-на-Дону, 17 мая, 2022, 09:46 — ИА Регнум. За сутки в Россию прибыли ещё более 13 тыс. мирных жителей Донбасса и Украины, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пограничном управлении ФСБ России по Ростовской области 17 мая.

Александр Погожев ИА REGNUM МЧС помогает встречать беженцев

«За истекшие сутки на въезд в Россию через пункты пропуска, расположенные в Ростовской области, границу пересекло свыше 13 тысяч граждан», — пояснили в ведомстве.

ИА REGNUM сообщало, что в Ростовской области режим ЧС будет действовать до снижения числа вынужденных переселенцев, прибывающих в регион. В Ростовской области развёрнуто более 100 пунктов временного размещения беженцев из Донецкой и Луганской Народных Республик, а также с Украины. Регион оказывает помощь в восстановлении разрушенных объектов в Донбассе.