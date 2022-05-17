Уфа, 17 мая, 2022, 09:49 — ИА Регнум. Даты проведения Сабантуев в 2022 году определены в Башкирии. Соответствующий указ главы республики опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Burbash Празднование «Сабантуя»

Согласно указу, Сабантуи в муниципалитетах республики будут проходить в период с 27 мая по 18 июня. Первый Сабантуй пройдет 27 мая в Зилаирском районе.

Министерству здравоохранения региона рекомендовано организовать в местах проведения мероприятий дежурство медперсонала. Сотрудникам правоохранительных органов и спасателям во время праздничных мероприятий рекомендуется обеспечить безопасность дорожного движения, охрану общественного порядка и пожарную безопасность.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии всероссийский инвестиционный сабантуй «Зауралье — 2022» намерены провести со 2 по 4 июня.