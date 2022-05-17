В Москве возобновил работу спецпроект «Добрый автобус»
Москва, 17 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В столице в рамках проекта «Московское долголетие» после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса снова начал курсировать «Добрый автобус» для пожилых людей, сообщается на портале мэра столицы.
Для участников проекта «Московского долголетия» устраивают туристические поездки по историческим местам Москвы и Подмосковья. 15 мая в рейс вышли три «Добрых автобуса», к июлю их количество возрастет до 11.
В 2022 году появились новые площадки для экскурсий — «Москвариум», музей МХАТа, косметическая фабрика «Свобода», Дом-музей М. Н. Ермоловой и др. Всего разработано более 35 туристических маршрутов.
Как сообщало ИА REGNUM, первый «Добрый автобус» появился в Москве 1 октября 2017 года. До пандемии коронавируса в рейс выходили 14 автобусов, на которых ежемесячно проводили более 300 экскурсий.
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