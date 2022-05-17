Москва, 17 мая, 2022, 09:44 — ИА Регнум. В столице в рамках проекта «Московское долголетие» после двухлетнего перерыва из-за пандемии коронавируса снова начал курсировать «Добрый автобус» для пожилых людей, сообщается на портале мэра столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники проекта «Московское долголетие»

Для участников проекта «Московского долголетия» устраивают туристические поездки по историческим местам Москвы и Подмосковья. 15 мая в рейс вышли три «Добрых автобуса», к июлю их количество возрастет до 11.

В 2022 году появились новые площадки для экскурсий — «Москвариум», музей МХАТа, косметическая фабрика «Свобода», Дом-музей М. Н. Ермоловой и др. Всего разработано более 35 туристических маршрутов.

Как сообщало ИА REGNUM, первый «Добрый автобус» появился в Москве 1 октября 2017 года. До пандемии коронавируса в рейс выходили 14 автобусов, на которых ежемесячно проводили более 300 экскурсий.

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