В Томской области за сутки ликвидировали 12 пожаров на площади 600 га
Томск, 17 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Томской области за сутки ликвидировано 12 природных пожаров на территории восьми лесничества. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 600 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.
Администрация Томской области
Лесной пожар в Томской области
К вечеру 16 мая в области действовало восемь лесных пожаров на площади 274 га в Тимирязевском, Бакчарском, Кривошеинском и Чаинском лесничествах. Два возгорания были локализованы.
Власти Томской области напомнили жителям, что особый противопожарный режим продлён до конца мая.
«Запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесах, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры, выжигать растительность», — отметили в администрации.