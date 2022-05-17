Томск, 17 мая, 2022, 09:42 — ИА Регнум. В Томской области за сутки ликвидировано 12 природных пожаров на территории восьми лесничества. Общая площадь, пройденная огнём, превысила 600 га, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе региональной администрации.

Администрация Томской области Лесной пожар в Томской области

К вечеру 16 мая в области действовало восемь лесных пожаров на площади 274 га в Тимирязевском, Бакчарском, Кривошеинском и Чаинском лесничествах. Два возгорания были локализованы.

Власти Томской области напомнили жителям, что особый противопожарный режим продлён до конца мая.

«Запрещено использовать открытый огонь и проводить пожароопасные работы в лесах, населенных пунктах, объектах экономики и инфраструктуры, выжигать растительность», — отметили в администрации.