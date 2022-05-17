Ярославль, 17 мая, 2022, 09:41 — ИА Регнум. Новым председателем комитета Ярославской областной думы по жилищно-коммунальному комплексу, энергетике, экологии и природопользованию станет Андрей Щенников. Его кандидатуру 15 мая депутаты поддержали на заседании комитета, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ярославская областная дума Андрей Щенников

Место стало вакантным после сложения полномочий председателем комитета Александром Тарасенковым, который стал и. о. главы Переславля-Залесского. Щенников в комитете был его заместителем.

Решение комитета должна утвердить Ярославская областная дума.