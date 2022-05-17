Похолодание в Петербурге достигло апогея
Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Петербуржцам осталось перетерпеть еще один холодный день: циклон, который принес холод в город на Неве, постепенно уходит, рассказал 17 мая ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
По его словам, во вторник, 17 мая, Северная столица останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха.
«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди», — добавил он.
Температура воздуха днем +7…+9 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов.
«Такие значения на три-четыре градуса ниже климатической нормы», — уточнил специалист.
Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.
«В среду дожди будут прекращаться и начнётся постепенное потепление», — обнадежил Леус.