Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 09:43 — ИА Регнум. Петербуржцам осталось перетерпеть еще один холодный день: циклон, который принес холод в город на Неве, постепенно уходит, рассказал 17 мая ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

mashko-apchi Теплый шарф

По его словам, во вторник, 17 мая, Северная столица останется на периферии циклона, во власти холодного и влажного воздуха.

«В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут небольшие дожди», — добавил он.

Температура воздуха днем +7…+9 градусов, по Ленинградской области +8…+13 градусов.

«Такие значения на три-четыре градуса ниже климатической нормы», — уточнил специалист.

Ветер северо-западный, северный 4-9 м/с. Атмосферное давление будет расти и составит 763 мм рт. ст., что выше нормы.

«В среду дожди будут прекращаться и начнётся постепенное потепление», — обнадежил Леус.