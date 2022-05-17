Мадрид, 17 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Власти Испании приветствуют заявление Швеции касательно планов по вступлению в НАТО. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал премьер-министр Испании Педро Санчес.

(сс) Ministry of the Presidency. Government of Spain Педро Санчес

«Испания приветствует заявление Швеции о ее заявке на вступление в НАТО», — написал Санчес.

По мнению испанского премьера, это «суверенное решение, которое укрепит Атлантический альянс, чтобы вместе противостоять вызовам настоящего и будущего».

Санчес также назвал единство «величайшей силой».