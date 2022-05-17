Москва, 17 мая, 2022, 09:48 — ИА Регнум. На прошлой неделе курс биткоина впервые с 2020 года упал ниже 25 тыс. долларов. Такая же участь не миновала и другие криптовалюты, и альткоины. Вторая по капитализации криптовалюта Ethereum вслед за главной цифровой валютой обновила свой минимум — менее 2 тыс. долларов, снизив рыночную капитализацию до 229 млрд долларов США.

Фото из личного архива Иван Сухиасов

Руководитель компании «Умнус» Иван Сухиасов считает, что для тех, кто уже в майнинг-бизнесе, настало время обновлять устройства, заменяя старое оборудование на более высокодоходное с той же потребляемой мощностью. Таким образом они смогут избежать состояния, когда добыча криптовалюты не покрывает расходов.

По мнению Сухиасова, именно сейчас — самое время для инвестирования в майнинг-бизнес по добыче криптовалюты. Современное оборудование, даже при текущем курсе, обеспечит прибыльность с окупаемостью около года. А в процессе того, как главная криптовалюта придет к своим максимумам, сроки возврата вложенных инвестиций могут существенно сократиться.

«Текущие настроения многих инвесторов и поведение цен сильно напоминают то, что уже наблюдалось не раз: очередной обвал крипты, огромное количество ликвидаций — неопытные участники рынка распродают активы и выходят из рынка. А те, кто понимают рынок и тренд, — умножают свои капиталы. Поэтому действительно зарабатывают те, кто покупает оборудование выгодно во время падения, не обращая внимания на временные сроки окупаемости и не ожидая, когда «все звезды сойдутся». А те, кто покупает на пиках роста, остаются разочарованными», — пишет в своем телеграм-канале Иван Сухиасов.