Донецк, 17 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Вооружённые формирования Украины совершили обстрел Петровского района Донецка. Об этом 17 мая сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

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В представительстве рассказали, что атака зафиксирована в 8:56. С позиций в Красногоровке был обстрелян Петровский район Донецка. Всего боевики выпустили шесть снарядов.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 17 мая украинские войска уже обстреливали Донецк из артиллерийских орудий.