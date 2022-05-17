Ереван, 17 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Сына экс-президента Армении Роберта Кочаряна Левона Кочаряна 17 мая задержали в ходе протестной акции. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале.

Иосиф Кубатьян ИА REGNUM На улицах Еревана

«Меня подвергли приводу. Не падаем духом, не отступаем, продолжаем», — написал Кочарян.

Ранее в полиции Армении сообщили, что в Ереване за сегодняшнее утро задержали 155 участников протестных акций, требующих отставки премьер-министра республики Никола Пашиняна. Накануне вице-спикер парламента от оппозиционной фракции «Армения» Ишхан Сагателян заявил, что весь Ереван «должен быть парализован».

Стоит отметить, что массовые акции протеста проходят в Ереване с 1 мая. В последнее время протестующие выбрали тактику блокирования улиц. Полиция задерживает активистов и освобождает движение.