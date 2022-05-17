Токио, 17 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. Активность Китая вблизи японских островов и Тайваня вызывает серьёзную обеспокоенность у Токио. Об этом заявил министр обороны Японию Нобуо Киси.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его словам, 2 мая авианосец ВМС КНР «Ляонин» проследовал между островами Окинава и Мияко в Тихий океан, а после этого за период с 3 по 15 мая было зафиксировано более 200 учебных взлётов и посадок вертолётов и истребителей на авианосец.

«С учётом того, что активность наблюдается в воздушном и морском пространствах вблизи с японскими островами Нансей и Тайванем, мы намерены продолжать отслеживать ситуацию с высокой обеспокоенностью», — цитирует РИА Новости японского министра.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 мая в зону у спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао), которые Япония считает своими, вошли четыре патрульных корабля морской полиции Китая. Кораблям КНР было направлено предупреждение с требованием немедленно покинуть данную зону. Ранее, 9 мая, два корабля патрульной службы Китая зашли в территориальные воды спорных островов Сенкаку (Дяоюйдао).

Напомним, по окончании Второй мировой войны острова были захвачены Соединёнными Штатами и переданы Японии в 1972 году. Тайвань также считает незаконным владение Японией этими островами.

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