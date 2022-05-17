Пенза, 17 мая, 2022, 10:04 — ИА Регнум. Жительница Пензы передала более полумиллиона рублей незнакомцу, пытаясь помочь внучке. Мошенники заверили 86-летнюю женщину, что ее родственница попала в дорожную аварию, сообщает управление МВД России по Пензенской области.

Пенсионерка

Пострадавшая обратилась в полицию и объяснила, что во время разговора по телефону приняла речь незнакомки за голос внучки. Звонившая рассказала о дорожно-транспортном происшествии и грозящей уголовной ответственности. Она попросила передать деньги мужчине, который прибудет по месту жительства пенсионерки. Через некоторое время пожилая горожанка отдала неизвестному мужчине 540 тыс. рублей. После этого женщина позвонила внучке о поняла, что ее обманули.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, жителя Пензы подозревают в причастности к мошенничеству путем звонков от якобы родственников о совершенном ДТП.

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