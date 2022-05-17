Сеул, 17 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 17 мая телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

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Согласно опубликованным данным, представители двух стран поделились своей оценкой ситуации на Корейском полуострове, включая недавние ракетные пуски и распространение коронавирусной инфекции в КНДР, а также обсудили контрмеры.

Стороны договорились продолжить тесное общение и сотрудничество по северокорейской ядерной проблеме.

Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Ким Гон провел телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом.

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