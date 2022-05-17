Представители Южной Кореи и Японии обсудили ситуацию вокруг КНДР
Сеул, 17 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Специальный представитель Южной Кореи по вопросам мира и безопасности на Корейском полуострове Ким Гон провел 17 мая телефонные переговоры с директором департамента Азии и Океании МИД Японии Такэхиро Фунакоси. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.
Согласно опубликованным данным, представители двух стран поделились своей оценкой ситуации на Корейском полуострове, включая недавние ракетные пуски и распространение коронавирусной инфекции в КНДР, а также обсудили контрмеры.
Стороны договорились продолжить тесное общение и сотрудничество по северокорейской ядерной проблеме.
Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее Ким Гон провел телефонные переговоры со специальным представителем США по КНДР Сон Кимом.
Читайте также: Спецпредставители Южной Кореи и США обсудили ситуацию в КНДР