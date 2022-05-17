Белгород, 17 мая 2022, 09:38 — REGNUM Первый кадетский класс Следственного комитета РФ появился в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.
Торжественная церемония принятия присяги прошла 16 мая в школе № 20 Белгорода. Первыми кадетами стали 28 учеников, им вручили погоны и знамя. К началу нового учебного года школьники получат и специальную форму.
В России кадетское движение СК представлено пятью корпусами и 44 профильными классами в общеобразовательных учреждениях.