Белгород, 17 мая, 2022, 09:38 — ИА Регнум. Первый кадетский класс Следственного комитета РФ появился в Белгороде, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе областной думы.

https://www.belduma.ru Вручение знамени кадетам СКР

Торжественная церемония принятия присяги прошла 16 мая в школе № 20 Белгорода. Первыми кадетами стали 28 учеников, им вручили погоны и знамя. К началу нового учебного года школьники получат и специальную форму.

В России кадетское движение СК представлено пятью корпусами и 44 профильными классами в общеобразовательных учреждениях.