Лондон, 17 мая, 2022, 09:35 — ИА Регнум. Список претендентов на звание «Игрок года» по итогам сезона 2021/22 опубликовала Английская премьер-лига (АПЛ). Об этом 17 мая сообщается на сайте лиги.

Sv-kalterherberg.de Футбол

В список претендентов на звание лучшего футболиста сезона попали Мохамед Салах и Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Кевин Де Брёйне и Жоау Канселу («Манчестер Сити»), Сон Хын Мин («Тоттенхэм»), Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Джеймс Уорд-Праус («Саутгемптон») и Букайо Сака («Арсенал»).

Португальский нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду не вошёл в список претендентов на награду.

Лучший игрок будет определён с помощью голосования среди болельщиков, футбольных экспертов, а также 20 капитанов клубов АПЛ.