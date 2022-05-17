Оренбург, , 09:34 — REGNUM В Оренбурге завершилось расследование уголовного дела о незаконном игорном бизнесе. Материалы направлены в суд. Об этом сообщили в С У СКР по региону.

Азартные игры Cukierek

По делу проходят 13 фигурантов. В зависимости от роли каждого их обвиняют в организации преступного сообщества, организации и проведении азартных игр вне игорной зоны, совершении финансовых операций и других сделок с денежными средствами, приобретенными преступным путём.

Следствием установлено, что с апреля 2016 года по 6 августа 2019 года в Оренбурге осуществляло деятельность преступное сообщество. Используя в качестве игорных заведений помещения группа создавала вид легальной букмекерской деятельности. В проведении азартных игр использовалось игровое оборудование и интернет. Доход составил свыше 212 млн рублей.

Кроме того, с 6 июля 2016 года по 8 ноября 2019 года члены группы легализовали денежные средства, полученные от осуществления незаконной игорной деятельности, в сумме более 161 млн рублей.

В рамках дела допрошены более 110 свидетелей, исследовано свыше 300 технических носителей информации, проведены судебные компьютерные, технические и бухгалтерских экспертизы. По ходатайству следователя наложен арест на имущество обвиняемых на сумму более 122 млн рублей.