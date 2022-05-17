Прохладный, Кабардино-Балкария, 17 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Минздрав Кабардино-Балкарии сообщил о состоянии восьмерых пострадавших в ДТП в Прохладненском районе, госпитализированных в республиканскую больницу и в детскую клиническую больницу санитарным транспортом. Травмы различной степени тяжести всего получили десять человек, один из которых находится в тяжелом состоянии.

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«В Республиканскую детскую клиническую больницу переведены четыре ребёнка с травмами различной степени тяжести, три человека, в числе которых двое взрослых и один ребёнок, госпитализированы в отделение сочетанной травмы РКБ, в тяжелом состоянии в реанимации РКБ находится семимесячный младенец», — говорится в сообщении минздрава.

Напомним, микроавтобус Ford Transit из Калужской области и внедорожник Mercedes-Benz попали в ДТП в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии вечером 16 мая. Пострадали десять человек, из них двоих детей отпустили после оказания помощи врачами.