Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 09:40 — ИА Регнум. За возможность участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума, который пройдет в середине июня 2022 года, сейчас придётся отдать 960 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные официального сайта форума.

Дарья Драй ИА REGNUM ПМЭФ (архивное фото)

Для того, чтобы попасть на форум, можно приобрести пакет «Участник». Он подразумевает участие во всех мероприятиях деловой и культурных программ. Участник будет иметь доступ к зонам делового общения, а также получит информационное обеспечение.

«Обращаем внимание, что право посещения пленарного заседания ПМЭФ-2022 не входит в пакеты участия и предоставляется только по специальному приглашению», — отмечают организаторы.

Напомним, что экономический форум пройдёт в Петербурге с 15 по 18 июня 2022 года в «Экспофоруме». Своё участие уже подтвердили представители более 69 стран.