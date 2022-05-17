Ереван, 17 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Утром во вторник, 17 мая, армянской полицией в Ереване было задержано 155 участников акций протеста, которые требуют отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом 17 мая сообщили в пресс-службе МВД республики.

Photolure Протесты в Ереване

«По состоянию на данный момент в полицейские отделения доставлены 155 человек», — приводит сообщение пресс-служба РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что участники протестных акций армянской оппозиции утром 17 мая начали перекрывать улицы в разных районах Еревана.