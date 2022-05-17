Санкт-Петербург, 17 мая, 2022, 09:34 — ИА Регнум. Почти 40 уголовных дел нетрезвое вождение возбудили в Санкт-Петербурге за минувшие выходные, 14–15 мая, об этом сообщили 17 мая в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Тестирование водителя

В выходные дни в результате проведения рейда «Нетрезвый водитель» на территории Санкт-Петербурга и Ленинградской области сотрудниками ГИБДД были выявлены 457 водителей в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. При этом 39 из них, как выяснилось, ранее уже привлекались к административной ответственности за пьяную езду.

«В отношении указанных водителей возбуждены уголовные дела по статье 264.1 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость)», — отметили в Главке.

Напомним, что за управление транспортным средством в состоянии опьянения или за передачу управления транспортным средством лицу, находящемуся в состоянии опьянения, статьей 12.8 КоАП РФ, предусмотрено наложение административного штрафа в размере 30 тыс. рублей с лишением права управления транспортными средствами до двух лет. В случае, если водитель повторно совершает данное правонарушение, наступает уголовная ответственность.