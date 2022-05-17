Вашингтон, 17 мая, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Власти Греции планируют начать переговоры с США о покупке истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35. Об этом 17 мая заявил премьер Греции Кириакос Мицотакис на приёме в Белом доме.

Airwolfhound F-35

Согласно заявлению Мицотакиса, Греция планирует получить истребители F-35 в ближайшие годы.

Греческий премьер совершает визит в США. Президент Соединённых Штатов Джо Байден устроил в его честь приём в Белом доме.