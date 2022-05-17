Москва, , 09:29 — REGNUM Специалисты Национального исследовательского университета «МИЭТ» первыми в мире создали универсальную математическую модель искусственного сердца, которая позволяет персонализировать параметры устройств вспомогательного кровообращения (ВК), сообщается на сайте российского университета.

Сердце Rosnauka.ru

Как отметили авторы исследования, предложенный ими подход к производству повысит энергоэффективность таких систем примерно на 20%.

«Создана модель электрического осевого насоса систем ВК, которая позволяет получать данные в ходе численного эксперимента, что ускорит разработку устройств для пациентов», — пояснил ведущий инженер Института Биомедицинских систем НИУ МИЭТ Игорь Нестеренко.

Разработанная модель позволит детально изучать процессы, происходящие при различных режимах работы насоса. Благодаря этому станут доступны более эффективные технические решения, способные обеспечить увеличение времени ее автономной работы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве конструкторы научно-производственного предприятия «Спецкабель» разработали и начали выпускать кабель для искусственного сердца.

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