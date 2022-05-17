Элиста, 17 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 11 носителей коронавируса, выписаны с выздоровлением 24 ковид-пациента. Такие данные ИА REGNUM привели в республиканском минздраве 17 мая.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

В двух действующих в Калмыкии ковидных стационарах лечение получают 37 пациентов. В тяжёлом состоянии остаются два заболевших COVID-19.

Всего в Калмыкии зарегистрировано 51 411 случаев заражения коронавирусом, выздоровел 50 361 пациент. Жертвами COVID-19 стали 842 человека.