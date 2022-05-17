Пекин, , 09:28 — REGNUM В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО, они потеряют автономию в отношениях с Россией, это поставит оба государства перед дилеммой безопасности. Об этом написал профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Шо в статье для издания Global Times.

НАТО Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Может ли страна после вступления в НАТО продолжать определять свою политику в отношении России исходя из своих собственных национальных интересов? Когда Финляндия и Швеция официально станут членами блока, им придется вести отношения с Россией пассивно, в соответствии с интересами США, а не активно, исходя из собственных интересов», — пишет он.

Профессор также отметил, что Соединенные Штаты используют кризис на Украине в своих личных целях. Одна из целей Вашингтона, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки уговорить его одобрить включение в НАТО Швеции и Финляндии обречены на провал, поскольку в шведском и финском парламенте «есть сторонники терроризма», и эти страны отказываются «выдать террористов» Анкаре.

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