В КНР рассказали об опасности вступления Финляндии и Швеции в НАТО
Пекин, 17 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В случае вступления Финляндии и Швеции в НАТО, они потеряют автономию в отношениях с Россией, это поставит оба государства перед дилеммой безопасности. Об этом написал профессор Пекинского университета иностранных языков Ван Шо в статье для издания Global Times.
Профессор также отметил, что Соединенные Штаты используют кризис на Украине в своих личных целях. Одна из целей Вашингтона, в частности, состоит в возвращении Европы под свой контроль и подчинении ее своим глобальным интересам.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что попытки уговорить его одобрить включение в НАТО Швеции и Финляндии обречены на провал, поскольку в шведском и финском парламенте «есть сторонники терроризма», и эти страны отказываются «выдать террористов» Анкаре.
Читайте ранее в этом сюжете: Эрдоган заявил, что его бесполезно уговаривать насчёт Финляндии и Швеции