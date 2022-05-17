Кызыл, 17 мая, 2022, 09:28 — ИА Регнум. На территории Тувы до 5 июня продлили действие особого противопожарного режима. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по республике.

Телеграмм-канал Владислава Ховалыга Пожары в заповеднике «Убсунурская котловина» в Туве

Решение было принято для укрепления противопожарной защиты населенных пунктов, понижения уровня пожарной опасности, предотвращения возникновения крупных ландшафтных или техногенных пожаров.

Таким образом, до 5 июня в регионе сохраняется запрет на пребывание граждан в лесах, на разведение костров, сжигания травы и мусора и так далее.