Уфа, , 09:31 — REGNUM Гидробионтов осетровых пород намерены выращивать в Башкирии. Об этом 17 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

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Сообщается, что свое производство инвестор намерен разместить в особой экономической зоне «Алга».

«На территории преференциальной зоны инвестор откроет производство мощностью 350 тонн в год товарной продукции и 10 тонн в год пищевой икры, вложив в реализацию проекта порядка 1,1 млрд рублей с созданием 28 новых рабочих мест», — приводит пресс-служба слова генерального директора корпорации развития Башкирии Наиля Габбасова.

Отмечается, что с инвестором заключено соглашение о резидентстве ОЭЗ «Алга». Из выращенных гидробионтов предприятие намерено производить полуфабрикаты и деликатесы, осетровую икру, чтобы поставлять продукцию во все регионы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в особой экономической зоне «Алга» намерены выпускать витамин В2.