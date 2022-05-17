Лондон, , 09:28 — REGNUM Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) не будет лишать рейтинговых очков турниры, которые пройдут в Великобритании перед Уимблдоном. Об этом 17 мая говорится в заявлении организации.

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«После долгих консультаций с Советом игроков и Правлением ATP решено, что турниры в Лондоне и Истбурне пройдут в обычном режиме. Там будет разыграно привычное количество рейтинговых баллов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что у российских и белорусских теннисистов, которые не смогут сыграть в Лондоне и Истбурне, есть альтернативные варианты для набора очков — турниры в Галле (Германия) и Хертогенбосхе (Нидерланды).

Также сообщается, что решение по санкциям к Уимблдону находится на рассмотрении.

Турнир в Лондоне пройдёт с 13 по 19 июня, в Истбурне — с 20 по 25 июня. Уимблдон будет проходить с 27 июня по 10 июля.

Напомним, ранее организаторы британских турниров запретили участие в них российских и белорусских теннисистов. В ATP назвали это решение дискриминирующим и противоречащим правилам организации и заявили, что могут сделать Уимблдон выставочным турниром, лишив его рейтинговых очков.

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