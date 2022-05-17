Калуга, , 10:39 — REGNUM В Калуге 16 мая состоялось заседание комиссии регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» под председательством заместителя губернатора области Карины Башкатовой, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области.

На заседание комиссии регионального этапа всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика» Прес-служба правительства Калужской области

На региональный этап поступило 74 заявки от 52 муниципальных образований. В номинации «Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне» лучшими стали города Балабаново, Калуга и посёлок Думиничи, среди сельских поселений — посёлок Бетлица, село Студенец и село Бабынино. В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства» — города Жуков, Мещовск и Киров, среди сельских поселений — деревня Кривское, село Ахлебинино и деревня Заболотье. В номинации «Муниципальная экономическая политика и управление муниципальными финансами» — города Калуга, Людиново и Жуков, среди сельских поселений — деревни Верхняя Песочня, Воронино и Большие Савки. В номинации «Обеспечение эффективной «обратной связи» с жителями муниципальных образований» — города Балабаново, Калуга и посёлок Воротынск, среди сельских поселений — село Роща, деревни Хотисино и Григоровское. Все победители регионального этапа, его призеры, а также занявшие четвертые места муниципалитеты смогут принять участие в федеральном этапе всероссийского конкурса на лучшие муниципальные практики.

Муниципальные образования Калужской области принимают участие в конкурсе с 2017 года. Муниципалитеты уже были отмечены на федеральном уровне, заняв два первых места, одно второе и два третьих в категории «муниципальные округа, городские округа и городские поселения», одно первое и одно третье место — в категории «сельские поселения» в разных номинациях. Первый этап конкурса проводится на уровне субъекта России, второй — на федеральном уровне.

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