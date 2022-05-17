Москва, 17 мая, 2022, 09:26 — ИА Регнум. Необходимо пересмотреть Беловежские соглашения как акт незаконного расчленения территории СССР и закрепощения людей на отторгнутых территориях, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Кургинян

«У нас есть событие, которое надо рассмотреть. Оно называется «Беловежская пуща». Мы не можем держать этот скелет в шкафу бесконечно. С одной стороны рассуждая по телевизору о том, как трое пьяниц с перепоя что-то поделили, а с другой стороны создавая Ельцин Центр в том виде, в каком он есть. Это невозможно. Эта двойственность, двусмысленность, два стула, они все больше разъезжаются. А что такое Беловежская Пуща — это прекращение легитимного существования Советского Союза», — заявил Кургинян.

Он отметил, что в СССР существовал законный метод выхода союзных республик из его состава. Можно, как угодно, обсуждать, хорошо или плохо, что в законодательстве СССР был пункт о самоопределении наций. Таких пунктов не было в Австро-Венгерской империи, в Османской империи и даже в Российской Империи, и они все равно распались.

«Мы приняли закон о выходе из состава СССР, и он стал незыблемым. Вы хотите выходить — по принципу «делима Канада, делим и Квебек». Проводите референдум на всех территориях. В Крыму и не только в Крыму, в отдельных уездах Эстонии. Кто хочет — выходит, кто хочет — нет! Приднестровье, Тирасполь провел же такой референдум. Кто его мог там удерживать?», — продолжи эксперт.

Таким образом, законы о выходе из состава СССР были подтверждены референдумом, законодательной процедурой и Хельсинскими соглашениями. И все это было в один момент растоптано в Беловежье.

«Так почему мы не можем сказать людям: «Вас незаконно расчленили»? Эти куски империи не жизнеспособны. Они не есть суверенные государства… Франция есть исторически, а что такое Украина?», — заключил политолог.