Вашингтон, 17 мая, 2022, 09:25 — ИА Регнум. Заверения президента США Джозефа Байдена о том, что рост инфляции носит не постоянный, а временный характер, не выдержали проверку временем. После этих слов прошло уже 300 дней, а цены продолжают расти. При этом годовой уровень инфляции даже выше, чем был летом 2021 года. Об этом в статье, опубликованной на сайте издания Newsweek, заявила обозреватель журнала Дарра Роуч.

Инфляция

Она напомнила, что годовой уровень инфляции в июне и июле 2021 года составил 5,4%, в первую очередь это было связано с беспрецедентной программой помощи экономике, проводимой на фоне пандемии COVID-19 и многочисленных ограничений. При этом уже в апреле 2022 года рост цен достиг максимального уровня за последние 40 лет, увеличившись на 8,3%.

Как отмечает Роуч, практика показала, что слова Байдена были слишком оптимистичными, а возвращение инфляции в привычное русло откладывается. Она отмечает, что глава Белого дома фактически проигрывает битву с инфляцией.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее телеведущий американского канала Fox News Такер Карлсон назвал действующего главу Белого дома Джо Байдена «величайшей катастрофой в истории США». Он напомнил, что за 15 месяцев нахождения Байдена у власти в стране серьёзно усугубились социально-экономические проблемы и возросла угроза нелегальной миграции.

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По его словам, Байден обрушил фондовый рынок, спровоцировал нехватку продовольствия, исторический рост числа убийств, инфляцию, падение общей продолжительности жизни.

Добавим, что сам президент США Джозеф Байден ключевыми причинами инфляции считает последствия COVID-19 и «действия президента России Владимира Путина».