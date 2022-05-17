Москва, , 09:25 — REGNUM Государственные награды военнослужащим, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины, вручил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин. Видеозапись награждения 17 мая обнародовало Минобороны России.

Армия России Иван Шилов © ИА REGNUM

«Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин вручил государственные награды военнослужащим, проявившим мужество в ходе специальной военной операции», — говорится в сообщении.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлено, как проводилась в полевых условиях церемония награждения отличившихся российских военных.

Также уточняется, что государственные награды получили офицеры и сержанты — военнослужащие войск противовоздушной обороны, а также артиллеристы и мотострелки

«Для меня огромная честь поздравлять с государственными наградами тех, кто их заслужил. Хочу сказать слова большой благодарности за ваш боевой, ратный, тяжелый труд, который каждую минуту в круглосуточном режиме приближает нашу общую победу», сказал во время награждения Лапин.

Кроме того, отмечается, что военные в том числе были награждены орденом «За военные заслуги» и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» с мечами, а также медалями Суворова и Жукова.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее голосование по пакету помощи киевскому режиму на общую сумму $39,8 млрд одобрил большинством голосов Сенат США.