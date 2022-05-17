Москва, 17 мая, 2022, 09:23 — ИА Регнум. Появление Единого цифрового реестра питьевой воды, создаваемого в России, позволит перераспределять источники водоснабжения между регионами. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов.

Дарья Драй ИА REGNUM Александр Козлов

«Чтобы правильно планировать и грамотно управлять, нужна целостная картина о состоянии водных объектов, об их использовании. Единый реестр станет таким местом, — рассказал министр. — Мы сможем балансировать и перераспределять мощности между вододефицитными регионами и регионами, где достаточно водных ресурсов».

По его словам, инструмент позволит контролировать рациональное использование водных ресурсов, а также просчитывать потребности и направлять источники снабжения в засушливые регионы.

Реестр уже протестирован в Тульской и Калужской областях, а полноценно он начнёт работу в 2024 году.