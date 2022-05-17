Сеул, , 09:23 — REGNUM Министр иностранных дел Южной Кореи Пак Чин провел 16 мая видеовстречу с китайским коллегой Ван И. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Ван И UN Geneva

В ходе онлайн-встречи представители двух стран обменялись мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес, включая корейско-китайские отношения, ситуацию на Корейском полуострове и в мире.

Пак Чин назвал неприемлемыми действия Пхеньяна по наращиванию своего ракетного и ядерного потенциала, а также призвал Китай сыграть конструктивную роль в сдерживании КНДР.

Главы МИД Южной Кореи и Китая также выразили обеспокоенность недавним распространением коронавирусной инфекции в Северной Корее и обменялись мнениями о необходимости оказания гуманитарной помощи стране.

Министр иностранных дел Южной Кореи сообщил, что Сеул стремится проводить внешнюю политику, основанную на общих региональных ценностях, преследуя цель внести вклад во всеобщее процветание, мир и свободу. Упомянув о том, что в текущем году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между двумя странами, Пак Чин выразил надежду на развитие двусторонних отношений на основе «взаимного уважения и сотрудничества».

В свою очередь, Ван И назвал Южную Корею стратегическим партнером Китая и предложил углубить двусторонние связи посредством обменов на высоком уровне, взаимного сотрудничества и культурных обменов.