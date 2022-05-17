Москва, , 09:20 — REGNUM Перестройка и развал СССР были нужны для того, чтобы опустить Россию и коммунизм и возвеличить нацизм, заявил в интервью журналисту Сергею Мардану лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире радио «Комсомольская правда».

«Кто сказал, что эта Перестройка и все, что происходило — это про то, как мы будем жить? Это был запуск определенных глобальных процессов. По отношению к Советскому Союзу и России нынешней мы называем контринициатическими. Это когда может быть трансформация позитивная — из Савла в Павла. А если она назад из Павла в Савла – то это контринициация… Эту территорию опускают с определенными целями сущностными большими, а там что-то должно всплывать. А что кроме нацизма?», — заявил Кургинян.

Он, отдельно обратив внимание, что весь современный европейский истеблишмент, будь то премьер-министр Великобритании Борис Джонсон или президент франции Эммануэль Макрон — это все не есть хозяева сегодняшнего и грядущего мироустройства. И все трансформации происходят не для них.