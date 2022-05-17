Оренбургский район, Оренбургская область, 17 мая, 2022, 09:19 — ИА Регнум. В Оренбургской области ищут 11-летнюю Алису. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

Duma.gov.ru Полиция

Девочка проживает в посёлке Ленина в Оренбургском районе. Вечером 16 мая ребёнок ушёл из дома и не вернулся.

О местонахождении девочки до сих пор ничего не известно. Родители девочки и сотрудники полиции пытаются установить, что случилось и где может находиться девочка.