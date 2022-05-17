Токио, , 09:27 — REGNUM Сотрудничество Японии и США в области исследований и производства полупроводников будет усилено. Об этом планируют договориться американский президент Джо Байден и японский премьер-министр Фумио Кисида на встрече 23 мая, пишет Kyodo.

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Источник в японском правительстве рассказал изданию, что Токио рассчитывает на увеличение доступности полупроводников в чрезвычайных ситуациях. Также в Японии хотят уменьшить зависимость от чипов из Южной Кореи и Тайваня, то есть укрепить экономическую безопасность.

Собеседник издания добавил, что японский и американский лидеры могут выступить с совместным заявлением о расширении сотрудничества двух стран в оборонной сфере. Речь идёт в том числе о космической отрасли и киберпространстве.

Как сообщало ИА REGNUM, визит Байдена в Южную Корею и Японию запланирован с 20 по 24 мая. В каждой из стран ожидаются двусторонние встречи лидеров.

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