Дамаск, 17 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. Видеозапись учений группировки военных Вооруженных сил (ВС) РФ в Сирии по эвакуации раненых с применением зависшего над землей вертолета Ми-8 опубликовало 17 мая Минобороны России.

Алексей Колчин ИА REGNUM Вертолёт «Ми-8»

Отмечается, что во время маневров отрабатывалась командная работа группы и в том числе — пилотов, техников и поисковиков.

При этом на выложенных в интернет кадрах запечатлено как один из бойцов с помощью сцепного устройства и лебедки сначала спустился вниз, а затем был поднят на борт винтокрылой машины.

Также указывается, что лебедка может выдержать вес двух экипированных бойцов, в то же время, спускающийся может общаться с техником на борту вертолета только жестами. При этом операция шла под прикрытием стрелков с борта Ми-8, готовых начать огонь по наземным целям в случае необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая президент России Владимир Путин заявил, что целая серия совместных военных учений Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) пройдёт осенью 2022 года.