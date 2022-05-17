Ульяновск, , 09:14 — REGNUM В Ульяновской области в рамках празднования чувашского национального праздника Акатуй будет открыт памятник новой чувашской письменности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Памятник будет представлен 21 мая на территории музея «Симбирская чувашская учительская школа. Квартира Ивана Яковлева». Власти уточняют, что монумент будет посвящён 150-летнему юбилею чувашского алфавита, созданного выдающим чувашским просветителем Иваном Яковлевым.

Напомним, что в сентябре 2020 года Олег Мустаев, являвшийся тогда председателем Ульяновской чувашской национально-культурной автономии, предложил в честь 150-летия новой чувашской письменности установить памятник чувашскому алфавиту. В качестве места размещения была выбрана территория Симбирской чувашской школы на улице Воробьёва.

Ранее в Чувашии отмечали, что в Ульяновске планируется установить памятник чувашскому алфавиту в виде стилизованной буквы Ă, вписанный в круг.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Ульяновске в 32-й раз отметят чувашский национальный праздник Акатуй, посвящённый окончанию весенних полевых работ, и День дружбы народов. Программа откроется с «хоровода дружбы» с участием творческих коллективов из пяти регионов Поволжья.

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