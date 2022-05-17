Ульяновск, 17 мая, 2022, 09:14 — ИА Регнум. В Ульяновской области в рамках празднования чувашского национального праздника Акатуй будет открыт памятник новой чувашской письменности. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Центр славянской письменности «Слово» на ВДНХ. Москва

Памятник будет представлен 21 мая на территории музея «Симбирская чувашская учительская школа. Квартира Ивана Яковлева». Власти уточняют, что монумент будет посвящён 150-летнему юбилею чувашского алфавита, созданного выдающим чувашским просветителем Иваном Яковлевым.

Напомним, что в сентябре 2020 года Олег Мустаев, являвшийся тогда председателем Ульяновской чувашской национально-культурной автономии, предложил в честь 150-летия новой чувашской письменности установить памятник чувашскому алфавиту. В качестве места размещения была выбрана территория Симбирской чувашской школы на улице Воробьёва.

Ранее в Чувашии отмечали, что в Ульяновске планируется установить памятник чувашскому алфавиту в виде стилизованной буквы Ă, вписанный в круг.

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Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая в Ульяновске в 32-й раз отметят чувашский национальный праздник Акатуй, посвящённый окончанию весенних полевых работ, и День дружбы народов. Программа откроется с «хоровода дружбы» с участием творческих коллективов из пяти регионов Поволжья.