Абу-Даби, , 09:14 — REGNUM Власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) надеются на укрепление отношений с администрацией США, заявил министр иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ Абдалла бен Заид Аль Нахайян 16 мая на встрече в Абу-Даби с американским госсекретарем Энтони Блинкеном. Об этом сообщило агентство WAM.

Катар Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По словам главы МИД, развитие связей между двумя странами позволит усилить безопасность и стабильность на Ближнем Востоке. При этом Блинкен выразил соболезнования Аль Нахайяну в связи с недавней кончиной президента ОАЭ Халифы бен Заида Аль Нахайяна.

Участники беседы также обсудили ряд региональных и международных вопросов, включая ситуацию вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 мая Энтони Блинкен провел беседу с катарским министром иностранных дел Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани и рассмотрел с ним обстановку на Украине и в Афганистане, политику Ирана, а также двухсторонние отношения США и Катара.

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